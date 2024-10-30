アスリートアカデミアの岡崎郁氏と元巨人軍の大野和哉氏が対談し、同期の元木大介と鎬を削った少年時代や、MLBとNPBの裏方の違いについて語った。動画の中で両氏は、メジャーリーグと日本プロ野球の裏方の違いについて詳しく述べた。「ジャイアンツの用具係りはやっぱり世界一だからな」としつつも、MLBではクラブハウスマネージャーが監督と同格の立場であることに驚きを示した。続けて、ロッカ&#1