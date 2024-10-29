冬の訪れを感じさせる新商品、「カントリーマアムまみれさん追いかけて雪国ミドルパック」が2024年11月12日（火）より全国で発売される。この商品は、人気キャラクター“まみれさん”が雪国を訪れ、雪にまみれた姿をイメージした冬季限定のクッキーだ。雪にまみれたまみれさんをテーマにしたこの商品は、ホワイトチョコレートでコーティングされたクッキーで構成されている。まみれさんが雪にまみれた様子を具現化し、オランダ産コ