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闇バイトに応募し指示役に脅されていた人を無事保護 警察庁が公表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 警察庁が「闇バイト」に応募した人に向けた異例の動画を公開した件
  • 指示役に脅されていた人が警察相談を寄せ、保護されていたと分かった
  • このほかにも2件、犯罪に加担しそうになった人を保護した事例があったそう
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