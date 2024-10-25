名作アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の主題歌残酷な天使のテーゼ」のオープニング曲の作詞担当で知られる作詞家の及川眠子（ねこ）氏（64）が25日、X（旧ツイッター）を更新。「残酷な−」発売29年にして、衝撃の事実を明かした。「#残酷な天使のテーゼ1995年10月25日に発売されて、今日で29年らしい。スゴいね」と書き出し「たくさんの人たちが聴いてくれて、カヴァーしてくれて、カラオケの上位にもいて、そしてもちろんエ