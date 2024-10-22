2026年W杯に向けたアジア予選で圧倒的な強さを見せてきた日本代表。世界初となる無失点での9連勝を成し遂げたが、15日に行われたオーストラリア戦は1-1の引き分けに終わった。相手を圧倒していたものの、オウンゴールで先制され、その後、オウンゴールで追いつくという展開。埼玉スタジアム2002での試合には、やべっちこと矢部浩之も駆けつけていた。その矢部さんは、DAZNのやべっちスタジアムで、こんな話をしていた。「この試合