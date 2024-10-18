セガ ラッキーくじに、「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の20周年を記念したグッズが登場！「ラブ」と「ベリー」になれるTシャツやリストバンドなど、ファン待望のアパレルのほか、録りおろしメッセージが楽しめるAR機能付きアクリルスタンドキーチェーン、カードセットなどが展開されています☆ セガ ラッキーくじ「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」   価格：1回 770円（税込）※オンラインでは初回購入時のみ