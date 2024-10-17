サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、Type-CからHDMIに変換ができる変換アダプタでかつ、Type-Cに接続をした機器を高速充電が可能で、500-KC044は8K/30Hz・500-KC045は4K/30Hzまでの映像出力に対応した変換アダプタを発売した。■高画質の映像体験が可能500-KC044は最大8K/30Hzの出力に対応。500-KC045は最大4K/30Hzまでの映像出力に対応している。最新のテレビやディスプレイで、驚きの高画質