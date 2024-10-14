過激な企画でたびたび世間を騒がせている大人気バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）。同番組で演出などを務める藤井健太郎氏が手掛ける、より過激な配信番組『KILLAH KUTS』が波紋を呼んでいる。『KILLAH KUTS』はAmazon Prime Videoで配信される新番組で、藤井氏が企画・演出・プロデューサーを務めている。4つのエピソードで構成されており、「街行く人に政治信条を聞いて“右寄り”と言われたら右折、“左寄り”と