ジャスティン・ビーバー（30）が、性的人身売買などの容疑で逮捕されたショーン・コムズ（54）と親交があった頃の映像が次々に公開された。ある動画では、ショーンが当時15歳のジャスティンと「これからワイルドな48時間を過ごす」と発言しており、テレビ番組に出演した際には、ショーンがジャスティンに個人的な内容を話さないよう警告する場面も確認された。また、関係者は現在のジャスティンについて、ショーンのスキャンダル報