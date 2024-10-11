ゆっくり不動産さんが公開した最新動画「【衝撃のbefore_after】廃墟を大改装したRC造メゾネットアパートを内見！」では、オーナーさんが所有する廃墟化した物件が、見事にスタイリッシュなアパートへと生まれ変わる様子を紹介しています。動画では、ゆっくり不動産さんのファンも驚愕したという「なんということでしょう」と変貌ぶりをそのまま表現する姿が印象的でした。 動画の序