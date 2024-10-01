株式会社宝島社が主催する第23回『このミステリーがすごい！』大賞の受賞作が発表され、土屋うさぎ氏の『謎の香りパン屋から（仮）』が栄冠を手にした。この作品は、403作品の応募の中から選ばれたもので、1次選考で21作品、2次選考で7作品を経ての大賞受賞となった。大賞には1200万円の賞金が授与され、作品は2025年1月から順次書籍化される予定だ。大賞の『謎の香りパン屋から（仮）』は、パン屋を舞台にした日常の謎を描く