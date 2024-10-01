家事や育児に忙しい日々、つい面倒でズボラな自分を発動させることはありませんか？自称ズボラ母というとまぱん(@tomapan113615)さんは、家事にまつわるズボラあるあるがあるようです。思わずクスっと笑ってしまう、ミスや家事の手抜き方法をごらんください。 ©tomapan113615 ©tomapan113615 ©tomapan113615 ©tomapan113615 ©tomapan113615 ©to