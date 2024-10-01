岸田首相を招くのは「卒業記念の遠足」福島第一原子力発電所の処理水の放出開始からおよそ1年が経った。当初、韓国では大規模な抗議活動や反発の声が起きたが、現在、そうした動きは明らかに沈静化しているという。この静けさは、石破新首相による日韓関係改善の追い風となるのか。それとも、隠れた火種がくすぶっているのか――ジャーナリストのノ・ミンハ氏が現地の動きを追った。＊＊＊【画像】1年前に風評被害を受けた水産