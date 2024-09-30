サンワサプライ株式会社は、パソコンとUSB機器間をLANケーブル1本で最大100mまで延長できるUSB2.0エクステンダー「USB-EXSET4」を発売した。4ポートハブ付きで、4台のUSBデバイスを延長接続できる。壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属している。■LANケーブル1本でUSBを100m延長パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長できるUSBエクステンダー。最大4台のUSBデバイスを、カテゴリ6A/6/5e/5のLANケーブル1