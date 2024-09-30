ポケモン スリープがスマートウォッチによるデータ計測に対応！ポケモン（以下、The Pokemon Company）は24日、同社が提供しているスマートフォン（スマホ）など向けゲームアプリ「Pokemon Sleep（ポケモン スリープ）」（開発元はThe Pokemon CompanyおよびSELECT BUTTON）において一部のスマートウォッチで計測した睡眠データを使って睡眠リサーチができるようになったとお知らせしています。またスマートウォッチで計測した睡眠