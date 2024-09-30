麻生太郎氏が新執行部の記念撮影を拒否 石破茂新総裁への続く塩対応が波紋女性自身

麻生太郎氏が新執行部の記念撮影を拒否 石破茂新総裁への続く塩対応が波紋

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 自民党の最高顧問に就任した麻生太郎氏について「女性自身」が報じた
  • 出席した新執行部の記念撮影の輪に加わらず、そそくさと会場を後に
  • またも不和を感じさせるような振る舞いをみせた麻生氏に呆れる声が上がった
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