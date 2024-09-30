「人生で、チーバくんの鼻先がどうなっているか気になり夜も眠れぬことが一度はあると思います。先日、どうしても気になり現地に行ってみたんです。無数の草木を分け入って進んだ先には、確かにあの謎の生物の鼻先みたいな鋭利さがそこにありました。只々感動です。まさか、その場所が茨城県であるとも知らずに」とXに投稿したのは、102so（じゅうにそう）さん（@102so）。この投稿には、チーバくんの鼻先の画像や地図も添付され、