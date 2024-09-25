9月24日、元EXILEの黒木啓司が自身のインスタグラムを更新。新たな愛車が納車されたことを公開した。【写真】「かっこいいよりダサいが勝つ」黒木啓司の5000万円高級外車その愛車とは、“ロールス・ロイス カリナン ブラックバッジ”という超高級車。公式サイトによると新車価格は5000万円を超えている。《カッコいいよりダサいが勝つ》黒木は《自分のモチベーションアップのためにも理想のスペックでカスタムが納車!!》と興