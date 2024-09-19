YouTube登録者数470万人超の“ヲタ芸”パフォーマンスグループ「ゼロから打ち師始めます。」が、サントリー緑茶「伊右衛門」の新WEB動画に出演。「伊右衛門」を振ることで浮遊・沈殿しているお茶の成分が混ざり、より一層旨くなることを伝えるために開発・制作したというヲタ芸「ヲ茶芸」のパフォーマンスを披露しています。「伊右衛門は振るとさらに旨くなる」今年3月にリニューアルし、茶葉1.5倍、旨み抹茶3倍にすることで、ブラ