創業明治19年「うらわのうなぎ萬店(まんだな)」は、138年にわたって浦和の伝統を守り続ける老舗川魚料理店でございます。何世代にも渡る地域の皆様からのご愛顧に感謝の気持ちを込めて、2024年11月3日（文化の日）に138周年を記念した創業祭として「鰻重食べ放題」イベントを開催いたします。■創業祭は、午前の部と午後の部に分かれ、特に親子向けの午前枠では、萬店の誇る伝統の鰻重を召し上がりいただけるだけでなく、缶詰製造