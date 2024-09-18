ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドである「JBL」より、ゲーミング用デバイス「JBL Quantum（クオンタム）」シリーズの新モデルとして有線イヤホンの「JBL Quantum 50C」とオーバーイヤーヘッドセットの「JBL Quantum 100M2」の2製品を、2024年9月26日（木）より発売する。eSportsやスマホアプリ、ゲーム実況配信者数の増加など、あらゆる人が日常的にゲームに触