米国が世界一のハンバーガーランキングで首位を逃した。マクドナルドとバーガーキングの故郷である米国だが、「世界のベストハンバーガー2024」によると、スペインのレストランが最高のハンバーガーを提供しているという。 【画像】定説を覆す病院！「おいしすぎる病院食」 権威あるレストランガイドが認定 バレンシアにあるレストラン「ハンドレッド・バーガ&#12540