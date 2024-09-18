皆さんこんにちは。マニアック天気へようこそ。気象予報士の松浦悠真です。 次の21日の土曜日からの3連休は、警報級の大雨となる可能性が高いと松浦氏は警鐘を鳴らしています。タイトルの通り「秋雨前線の活動が活発化」し、各地で雷雨や激しい雨が降ると予想されています。動画内では、この大雨の予測について詳述されています。 松浦氏は、「今日は山梨県で記録的短時間大雨情報が発表され、一時的に猛烈な雨が降りました」と述