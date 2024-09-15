サッカーJ3のカターレ富山は14日夜にホームで勝利し、開幕からのホーム無敗記録をクラブ新記録の14に伸ばしました。今シーズンのリーグ戦でホーム無敗のカターレ富山は、14日夜のYSCC横浜との試合でも強さを示しました。まずは前半8分、ゴール前に走り込んだ安光が先制のゴールを奪います。後半2分には、キャプテンの吉平翼が相手からボールを奪うとそのまま持