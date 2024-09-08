元日本代表DFの槙野智章氏が、９月７日にテレビ朝日系列で放送されたサッカー専門番組「ラブ!!Jリーグ」にVTR出演。川崎フロンターレのFW山田新について語った。昨年、桐蔭横浜大を卒業後に川崎でプロキャリアをスタートした山田は、今季ここまで11得点を記録。７月20日に行なわれたJ１第24節の柏レイソル戦（３−２）からは、３試合連続で２得点を挙げた。そんな24歳を槙野氏は「人間ブルドーザーだシン！」として、“フィ