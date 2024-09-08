8月27日、自身のYouTubeで再婚を発表したのは、俳優の東出昌大（36）。2020年に不倫が報じられて以降、最近では山中での狩猟生活も話題に。今回、その東出を“射止めた”のは「猟師仲間」でもある後輩の元女優だった。＊＊＊【写真を見る】猟銃を構える東出昌大猟師6年目とあって堂々とした姿だ元妻である杏（38）との離婚から4年。東出が再婚相手として発表したのは松本花林（かりん・25）なる元女優だった。松本は東出と