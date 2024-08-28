誰にも邪魔されずに、二人きりの時間を楽しめるドライブデート。一対一の空間で思いがけず深い話ができたり、相手の意外な一面が垣間見られるのもその醍醐味だろう。そんな「相手との距離を縮めるチャンス」に、できれば知りたくなかった……という場面に出くわしてしまった人もいる。今回は、楽しいはずのドライブデートで思わず気持ちが冷めてしまったエピソードを紹介する。◆大人の男性！と期待していたはずなのに森田きみこさ