アクティブな外観デザインに加え独自のシートアレンジも採用ホンダは2024年8月22日、軽自動車N-BOX（エヌボックス）」に新たなラインナップとして「N-BOX JOY（以下、N-BOX ジョイ）」を追加すると発表しました。黒バンパー＆オシャベージュがカッコイイ！「日本イチ売れている軽」に「第3のモデル」が今秋新たに登場へ！N-BOXシリーズは、背が高く四角いボディ形状と後席スライドドアを組み合わせ、広い室内と高い実用性で