ノルディックスキー・ジャンプの高梨沙羅選手（27）が2024年8月15日、自身のインスタグラム（＠sara.takanashi）で、ノルディックスキーの夏の国際大会で訪れているフランスでのオフショットを公開した。「サマージャンプVおめでとう」「良いスタートダッシュですね」高梨選手は14日、フランスのクーシュベルで開催された、ノルディックスキーの夏の国際大会「グランプリジャンプ」の個人第2戦で優勝。それだけに、15日の投稿では