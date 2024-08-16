韓国脱北者団体が北朝鮮に向けて飛ばすビラ入りの風船を巡り、騒動が起きている。韓国の国土交通省は、2キロ以上の重さの風船を飛ばすことは、航空安全法に違反する行為となるとの見方を示した。これに対して脱北者団体は、「1つの風船の重さは6.5キロから7.5キロになる」「表現の自由に対する侵害だ」として反発している。この風船、実はかなり遠くまで届いているようで、北朝鮮当局は住民に対して警戒を呼びかけたのだが、それ