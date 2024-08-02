衣料品チェーンのしまむらグループが展開する、ベビー・子供用品の専門店「バースデイ」の商品が販売直後から”男性差別”と炎上し、翌日には販売中止となった件について、実業家の堀江貴文（51）が私見を述べて、共感を集めている。問題となった商品は、人気の現代美術作家・加賀美健氏（50）とコラボしたもので7月29日に発売が開始された。Tシャツや靴下、ヘアバンドに《パパはいつも寝てる》《パパは全然面倒みてくれない》など