ACAOSPA＆RESORT（株）（TDB企業コード：410000767、資本金5505万円、静岡県熱海市熱海1993-261、登記面＝東京都千代田区丸の内2-5-1、代表中野善壽氏、従業員30名）は、7月29日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。申請代理人は柴原多弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、東京都千代田区大手町1-1-2大手門タワー、電話03-6250-6200）。監督委員には本山正人弁護士（岩崎・本山法律事務