かなり安いっすね！「青春18きっぷ割引」初導入のパンスタークルーズ大阪と韓国の釜山を結ぶフェリー「パンスタークルーズフェリー」を運航するサンスターラインが2024年7月1日から、「青春18きっぷ」の提示による運賃割引が可能な予約の受付を開始しました。大阪環状線の電車。弁天町で大阪メトロに乗り換え、大阪南港へ向かう（画像：写真AC）。大阪南港ターミナルでの発券時に青春18きっぷの提示で、大阪−釜山間のフェリー