東京・明治神宮外苑の再開発事業を巡り、参画する伊藤忠商事の東京本社（東京都港区）敷地内などに落書きをしたとして、警視庁公安部は１４日、３０〜６０歳代の男５人を暴力行為等処罰法違反（集団的器物損壊）容疑で東京地検に書類送検した。公安部は事業への抗議が目的だったとみている。捜査関係者によると、男らは昨年１０月１７日、同社敷地内のモニュメントや壁などに赤や青のスプレーで「木を切るな」と落書きするなど