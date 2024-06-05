「いや、これねぇ、かわいそう……。かわいそうです」6月3日に配信された自らのYouTubeチャンネルで、こう呟いたのは霜降り明星の粗品（31）。5年ぶりとなる地上波復帰が中止となった宮迫博之（54）について感想を述べたが、辛口すぎるコメントが波紋を呼んでいる。先月28日に公開されたYouTubeチャンネルで、6月3日放送予定のタレント育成バラエティ『匠の教室』（千葉テレビ）にゲスト出演すると明かしていた宮迫。しかし一転し