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香取慎吾、20代の頃に草なぎ剛を説教 撮影でのこだわりに「お前は監督か」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 香取慎吾が19日の番組で、盟友でもある草なぎ剛の20代だった苦悩を語った
  • 台本に書き込んでしまい、現場でうまく現場が回らなかったという草なぎ
  • 「お前は監督か?」と説教し、「監督じゃないだろ!」と説教したそう
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