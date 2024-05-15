¡Ö65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬È¯¾É¤¹¤ë¤¦¤ÄÉÂ¤ò¡ØÏ·¿ÍÀ­¤¦¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏ·¿ÍÀ­¤¦¤Ä¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¾É¾õ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¸«Ê¬¤±¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÏ·¿ÍÀ­¤¦¤Ä¤À¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤é2¤Ä¤Î¾É¾õ¤¬¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¿ÇÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï·¿ÍÀ­¤¦¤Ä¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤¨¤Ó¤ÊÇ¾¿À·Ð¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Íý»öÄ¹¤Ç¡¢Æ±±¡Ç§ÃÎ¾É¼À´µ°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤ÎÈø粼Áï°å»Õ¤¬¡¢¤³¤¦ÏÃ