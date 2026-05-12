リーズナブルプライスが魅力のファッションセンターしまむらでは、さまざまなインフルエンサーとコラボしたアイテムが販売されているのをご存知ですか？（写真）【しまむら新作】大人かわいい「3つ折りミニ財布」SNSで人気のインフルエンサー・MUMUさんとのコラボブランド「MUMU＆CO.」から、2026年5月2日（土）に新作バッグや小物が登場しました！今回は、豊富なラインナップの中から3つ折りミニ財布をピックアップ。実際に購入し