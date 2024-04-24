“毒舌M-1王者”とろサーモン久保田×ウエストランド井口が本音を聞いて本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。4月23日（火）の同番組に、2月に解散したばかりの元プラス・マイナス兼光タカシが登場。突然の解散に至った裏側や、これまで話していなかった本音を赤裸々に明かし、ＭＣ2人は衝撃を受けた。【映像】「許せない」元プラス・マイナス兼光が“解散騒動の本音”を初告白！衝撃の裏側にMCタジ