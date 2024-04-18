フランクフルトに所属する元日本代表MFの長谷部誠が４月17日、今シーズン限りでの現役引退を発表した。フランクフルトの公式Xによれば、約８年に渡って日本代表のキャプテンも務めた40歳は、「家族などと相談して今が良い時期と総合的に判断した」と語っている。その長谷部と共に２度のワールドカップに出場した元日本代表DFの内田篤人氏は、同日に放送された「報道ステーション」に生出演。自身も長くプレーしたブンデスリ