中島史恵が大家に1400万円の損賠請求？飲み屋出店をめぐりトラブルか文春オンライン

中島史恵が大家に1400万円の損賠請求？飲み屋出店をめぐりトラブルか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中島史恵が飲食店出店を巡り大家とトラブルになっていると週刊文春が伝えた
  • 大家が出店を断ったところ、損害賠償として約1400万円を請求されたという
  • 同誌の直撃に中島は、諸々は新オーナーの意向で、何も聞いていないと話した
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