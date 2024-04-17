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1冊99円も TSUTAYAの宅配マンガ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 旧作から新作まで、人気のコミックをレンタルできる「TSUTAYA DISCAS」
  • レンタル期間は20泊21日で、サイト上で選んだ作品を自宅まで配送してくれる
  • スラムダンク」など、電子書籍化されていない人気作品も対象だという
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