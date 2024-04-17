『風邪は万病のもと』という言葉があるように、ただの風邪と侮っていると、思わぬ疾患が潜んでいることも。今回は『幼い頃から健康が自慢だった姉』をもつ、友人Mが体験した驚きのエピソードをご紹介いたします。 止まらない咳を放置……しかし、まさかの救急搬送！？ 職場を休むようになった姉は、1ヶ月経ってもまったく体調は改善しませんでした。すると、ある日、姉の職場から電話がかかってきたのです。 「お姉さ