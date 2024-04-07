筒香嘉智内野手（ゲッティ＝共同）巨人の阿部慎之助監督は7日、米大リーグ、ジャイアンツから自由契約となり、国内復帰も可能になった筒香嘉智外野手について「調査はしていただいているみたいだから、そこまでかな。言えることは」と語った。「実績十分だし人間性も素晴らしい」と好印象を口にした。筒香は今春、ジャイアンツのキャンプにマイナー契約の招待選手として参加したが、マイナーキャンプ降格を経て退団していた。