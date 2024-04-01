福西崇史氏が前園真聖氏のYouTubeチャンネルに出演元日本代表FW前園真聖氏のYouTubeチャンネル「おじさんだけど、遊んでもいいですか？」に、元日本代表MF福西崇史氏が出演。1998〜2002年に日本代表監督を務めたフィリップ・トルシエ氏に関して、「規律には厳しかった」と振り返っている。福西氏は1999年6月のコパ・アメリカ（南米選手権）ペルー戦でA代表デビュー。その後、2002年自国開催の日韓ワールドカップ（W杯）、06年