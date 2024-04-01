韓国の5人組ガールグループ・NewJeansの新曲「Bubble Gum」が、フジテレビ系朝の情報番組『めざまし8』（月〜金前8：00〜9：50）の新テーマソングに決定した。NewJeansが日本のテレビ番組のテーマソングを担当するのは初となる。新テーマ曲「Bubble Gum」は4月8日から放送される。【写真】世代を問わず魅了するNewJeansのライブ写真、歴代アー写も『めざまし8』の歴代テーマソングは、2021年度はSEKAI NO OWARI「バードマン