3月31日、ウクライナ・ブチャでロシア占領下に犠牲となった人々を追悼する式典が開かれ、戦死したウクライナ兵の墓に花を供える親族（AP＝共同）【キーウ共同】ウクライナ国家警察は3月31日、ロシア軍の占領下で多数の民間人らが虐殺された首都キーウ（キエフ）近郊ブチャで「戦争犯罪」を行ったロシア兵100人以上の身元を特定したと明らかにした。ウクライナメディアが伝えた。ブチャはロシア軍の侵攻開始直後に制圧され、ウ