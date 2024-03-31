31日は3月として記録的な暑さになっています。東京都心は28℃を超えて、約150年の観測の歴史の中で3月として最も高温になりました。【映像】東京で28℃ 記録的な暑さきょう31日は、西日本から東日本の上空に季節外れの暖かな空気が流れ込んでいます。特に関東地方は、西風が山を吹き降りるフェーン現象が加わって気温が急上昇しています。午後2時までの最高気温は甲府で6月下旬並みの28.6℃、東京都心で7月上旬並みの28.1℃