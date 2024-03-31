起亜（キア）のスポーツ多目的車（ＳＵＶ）「テルライド」約４０万台が駐車機能と関連した車両欠陥でリコール対象となった。米ＣＮＮは２８日、米道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）の報告書を引用しながら２０２０〜２０２３年に生産されたすべてのモデルのテルライドと今年生産された一部モデルなど４２万７４０７台がリコール対象に上がったと報道した。ＮＨＴＳＡは報告書で、リコール対象車両のハンドルの主要部品が不適切に組み立