起亜（キア）のスポーツ多目的車（ＳＵＶ）「テルライド」約４０万台が駐車機能と関連した車両欠陥でリコール対象となった。米ＣＮＮは２８日、米道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）の報告書を引用しながら２０２０〜２０２３年に生産されたすべてのモデルのテルライドと今年生産された一部モデルなど４２万７４０７台がリコール対象に上がったと報道した。ＮＨＴＳＡは報告書で、リコール対象車両のハンドルの主要部品が不適切に組み立
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. BoAが新曲で再激変か「違う人?」
- 2. LiLiCo 結婚して3カ月で離婚宣言
- 3. 小木が告白 いま共演NGの芸人
- 4. ホラー? 新ドラマCMに謎の女性
- 5. Z世代「あえて飲まない」が増加
- 6. リニア断念 神奈川県知事が苦言
- 7. 水原氏「50万ドル送金」の背景
- 8. 松本裁判 文春の「ほころび」
- 9. 松本の騒動巡り「J子は逃げた」
- 10. 藤森慎吾 元タレ女性と交際か
- 1. 泥沼不倫裁判か 直撃に記者睨む
- 2. 人気店 ラーメン食べた客に100円
- 3. 1.6億円モニュメント 疑問の声も
- 4. 紀子さま 世間の風当たりに嘆き?
- 5. 堀江氏 リニア巡り川勝氏に怒り
- 6. 自宅をゴミ屋敷に変える人の特徴
- 7. 廃校を3日前に決定 問題視する声
- 8. 水上バイク衝突か 7歳男児が重体
- 9. ひるおび「紅こうじ」贈呈し謝罪
- 10. 日本一広いイオン さらに巨大化
- 1. 杉田水脈氏 言論統制求める投稿
- 2. デジタル時代「子どもの学び方」
- 3. 不登校の原因 いじめを上回る1位
- 4. ｢自民の″安倍支配″に大惨敗｣これか…
- 5. イオンシネマ告発 一部を訂正
- 6. 会社員風の6人組 食い逃げの瞬間
- 7. 日中、処理水で専門家対話 大連で開催…
- 8. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 9. 電撃出馬で国政復帰説も！小池百合子首…
- 10. 渡邉美樹氏の心の空洞埋めた宗教
- 1. 人の皮膚で作った本 米で問題に
- 2. 母親の食生活 子の外見に影響か
- 3. 少女殺害の容疑者 リンチで死亡
- 4. 南米の上空に黒い物体 UFOか
- 5. 死者がAIで蘇生 サービスに警鐘
- 6. パリの公衆トイレ 評判は最悪?
- 7. ポーランド「欧州は戦争前夜」
- 8. 韓国 露の拒否権行使を非難
- 9. 北朝鮮版スエズ運河 構想あり?
- 10. パンの製造日が明日? 中国で物議
- 1. リニア断念 神奈川県知事が苦言
- 2. たらこスパ爆食 まさかの病気に
- 3. 借主急死…タワマンが投げ売り
- 4. 母の年金7万で生活 59歳女性嘆き
- 5. 松下幸之助氏が語った出世の条件
- 6. 日本人の賃金上昇 限界あるワケ
- 7. 中年男性狙った大塚製薬の大成功
- 8. 新NISA 個別株で損を出さぬコツ
- 9. 「お金がない」を禁句にした結果
- 10. 横浜・上瀬谷のディズニーランド級のテ…
- 1. 童貞が人生初の風俗へ 大失敗
- 2. PCトラブル 再起動で解決する訳
- 3. 「iPhone 15の性能を知らしめる特別ペ…
- 4. Bluetooth対応の「令和版ラジカセ」が…
- 5. すぐに使える500円分のポイントをプレ…
- 6. Amazon iPadがセール価格でお得
- 7. 世界で1枚 ペットをクレカ券面に
- 8. 旧FB ユーザーの通信を盗聴した?
- 9. 世界初「DB」テーマパーク建設へ
- 10. AirPods Pro級のノイキャンが1.8万円。…
- 1. 水原氏の通訳「意訳し過ぎ」指摘
- 2. 元巨人激白「稼ぎ全部盗られた」
- 3. 水原一平氏 行方分からぬ状況か
- 4. 北九州最狂の喧嘩屋 20秒KO負け
- 5. 水原一平氏の行方に「新証言」か
- 6. ルメール騎手 鎖骨と助骨を骨折
- 7. 中田翔 若い頃の生活を反省
- 8. 大谷妻観戦の部屋 1試合120万円?
- 9. 空席のセンバツ 集客低迷の理由
- 10. 水原氏 司法取引に応じる可能性?
- 1. BoAが新曲で再激変か「違う人?」
- 2. LiLiCo 結婚して3カ月で離婚宣言
- 3. ホラー? 新ドラマCMに謎の女性
- 4. 小木が告白 いま共演NGの芸人
- 5. 水原氏「50万ドル送金」の背景
- 6. 松本裁判 文春の「ほころび」
- 7. 松本の騒動巡り「J子は逃げた」
- 8. 藤森慎吾 元タレ女性と交際か
- 9. 松岡昌宏「一緒に住んでた」女性
- 10. 芸能人飲み会 異様な光景を目撃
- 1. 紺野ぶるま 5歳で卵巣と心臓手術
- 2. 11kg減量 毎日毎食同じ食事内容
- 3. この子ヤバい！♡【男性がドハマ…
- 4. 15歳上と不倫&略奪婚 思わぬ不幸
- 5. パン食し呼吸困難 店員の凡ミス
- 6. GUトップスが値下げ 春に大活躍
- 7. 再販も品薄…しまむらスニーカー
- 8. メール1通で「仕事ができない人」の印…
- 9. 芸能界「電撃引退」当時の真相
- 10. 好きな40代女優 内田有紀抑え1位