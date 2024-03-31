つまらない雑談を好印象で切り上げるにはどうすればいいのか。『雑談が上手い人が話す前にやっていること』（アスコム）を書いたコミュニケーション・コンサルタントのひきたよしあきさんは「ピーク・エンドの法則を活用するといい。つまり、その雑談で心に残った気持ちをひと言で表せば、気持ちよく雑談を終えられる」という――。写真＝iStock.com／AscentXmedia※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AscentXmedia■「デリ